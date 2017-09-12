В зоопарке сделали гимнастический зал для обезьян

Новый вольер для обезьян 
Новый вольер для обезьян 

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило обновили вольеры для четырёх обезьян — в новом интерьере появились деревья и гамаки. 


«Человекообразным обезьянам, как и людям, полезны новые впечатления, — объяснили идею в Новосибирском зоопарке. — В помещениях смоделированы джунгли. Оформление и наполнение вольеров не просто визуально напоминает лес, но и дает возможность обезьянам двигаться и действовать так, как они делали это в лесу». 


Обновленное жилище появилось у орангутанов Бату и Захара, а также шимпанзе Фили и Люси. В вольерах животных по-новому разместили стволы деревьев. Канаты имитируют ветви деревьев. «Одни толстые и устойчивые, другие тонкие и требуют сноровки и внимания. Также шимпанзе и орангутаны получили новые гамаки. В них можно лежать, сидеть или раскачиваться, как на качелях», — сообщается на сайте зоопарка.


После перепланировки вольер орангутана Балу увеличился на 49 «квадратов», теперь у него есть еще одна площадка. Это, по словам сотрудников зоопарка, обезьянам необходимо, так как они каждый раз меняют место ночлега.


В зоопарке уточнили, что жилище обезьян обновили за лето, пока павильон «Тропический мир» был закрыт, а его обитатели жили на улице. 

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