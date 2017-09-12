Мэрия отдаст под частную парковку участок около ТЦ на Красном проспекте

За ТЦ «Европа» на Красном проспекте появится парковка

Мэрия Новосибирска разрешила построить на Красном проспекте автостоянку — участок за ТЦ «Европа», где и так сегодня паркуются автомобили, готовят к продаже.







Территория находится за зданием на Красном проспекте, 182 и прилегает к гаражному комплексу на улице Овражной. Её площадь немногим превышает 3,8 тысяч кв. м. На снимках со спутника заметно, что она и сегодня заставлена автомобилями.







По данным публичной кадастровой карты, раньше здесь можно было строить автостоянки и бизнес-центр. Теперь землю рекомендовано использовать только под парковку, говорится в документах мэрии.







В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что самостоятельно муниципалитет строить парковку не будет — сейчас участок, как и территорию у карьера «Борок», готовят к аукциону. «Проведение аукционов будет возможно после получения технических условий подключения предполагаемых объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, проведения оценки участков», — отметили в пресс-центре.







Ориентировочную цену продажи ещё не определили, кадастровая стоимость участка составляет почти 30 млн рублей.