Мэрия отдаст под частную парковку участок около ТЦ на Красном проспекте

За ТЦ «Европа» на Красном проспекте появится парковка
За ТЦ «Европа» на Красном проспекте появится парковка

Мэрия Новосибирска разрешила построить на Красном проспекте автостоянку — участок за ТЦ «Европа», где и так сегодня паркуются автомобили, готовят к продаже.


Территория находится за зданием на Красном проспекте, 182 и прилегает к гаражному комплексу на улице Овражной. Её площадь немногим превышает 3,8 тысяч кв. м. На снимках со спутника заметно, что она и сегодня заставлена автомобилями.


По данным публичной кадастровой карты, раньше здесь можно было строить автостоянки и бизнес-центр. Теперь землю рекомендовано использовать только под парковку, говорится в документах мэрии.


В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что самостоятельно муниципалитет строить парковку не будет — сейчас участок, как и территорию у карьера «Борок», готовят к аукциону. «Проведение аукционов будет возможно после получения технических условий подключения предполагаемых объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, проведения оценки участков», — отметили в пресс-центре.


Ориентировочную цену продажи ещё не определили, кадастровая стоимость участка составляет почти 30 млн рублей.

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