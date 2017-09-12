Видео: улицу Большевистскую залило пеной

В пене оказалась проезжая часть улицы Большевистской в сторону центра города

Новосибирцы утром 12 сентября заметили большое количество пены на улице Большевистской в сторону центра города.





О пене на проезжей части в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщили сразу несколько читателей.





«Проезжал по Большевистской в районе Речного вокзала. Вся проезжая часть залита белой пеной. Прямо ручьи из неё текут по всей ширине дороги до автовокзала», — рассказал читатель по имени Сергей.





Улица Большевистская в пене утром 12 сентября





Другая читательница сообщила, что ей около 10 часов утра тоже пришлось утром ехать по пенной дороге. «Участок с пеной начинался перед поворотом на Добролюбова», — уточнила девушка.











Новосибирцам время от времени приходится сталкиваться на улицах города не только с пеной на дорогах, но и с настоящими потопами — в минувшем июне из-за коммунальной аварии в Калининском районе вырвавшаяся из-под земли вода залила тротуар и проезжую часть.