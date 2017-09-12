Как в Мавзолей: жители отдаленного района выстроились в огромную очередь на остановке

Очередь на маршрутку № 10 утром 12 сентября
Очередь на маршрутку № 10 утром 12 сентября

Около 9 утра во вторник, 12 сентября, на конечной остановке Акатуйского жилмассива выстроилась большая очередь — люди не могли дождаться маршрутку № 10, которая застряла в пробках. 


«Человек, наверное, 50 было, примерно так, — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Сергей Коломиец. — Сестра не могла уехать, выслала мне эту фотографию». 


Перевозчик маршрутного такси № 10 объяснил очередь тем, что в городе пробки. «Машины забирают людей и стоят в пробке на Петухова, плюс аварии в городе, поэтому они не успевают вернуться», — объяснила диспетчер ПАТП-1118. По её словам, подобная ситуация началась примерно с прошлого четверга, после начала учебного года в школах. «Сейчас на линии 10 маршруток. Мы выполняем свои обязательства в полном объёме», — подчеркнула диспетчер. 


В сентябре новосибирцы остро ощутили пробки, когда все вернулись в город, — увеличение числа машин в начале сентября, по мнению ГИБДД, и стало одной из основных причин заторов на дороге

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