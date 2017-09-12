Как в Мавзолей: жители отдаленного района выстроились в огромную очередь на остановке
Около 9 утра во вторник, 12 сентября, на конечной остановке Акатуйского жилмассива выстроилась большая очередь — люди не могли дождаться маршрутку
«Человек, наверное, 50 было, примерно так, — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Сергей Коломиец. — Сестра не могла уехать, выслала мне эту фотографию».
Перевозчик маршрутного такси
В сентябре новосибирцы остро ощутили пробки, когда все вернулись в город, — увеличение числа машин в начале сентября, по мнению ГИБДД, и стало одной из основных причин заторов на дороге.
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Анна Богданова
Фото предоставлено читателем НГС