Новосибирцев предупредили об отключении светофоров в центре и Академгородке





Светофоры отключат из-за плановых работ

В центре и Академгородке сегодня, 12 сентября, на несколько часов отключат светофоры на перекрёстках.





«Отключение коснётся светофора на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Димитрова (с 14:00 до 16:00) и светофора на перекрёстке улицы Героев Труда и проспекта Строителей (с 09:00 до 12:00)», — рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





Светофоры отключают из-за плановых работы, которые проводят «Электросети».





«Госавтоинспекция в курсе отключения. Мы направили в ГИБДД уведомление», — подчеркнул представитель СМЭУ Александр Тропин.





Временное отключение светофоров в городе происходит регулярно. Например, в минувшую пятницу, 8 сентября, несколько часов не работали светофоры на одном из перекрёстков улицы Восход.