Новосибирцев предупредили об отключении светофоров в центре и Академгородке


Светофоры отключат из-за плановых работ 
Светофоры отключат из-за плановых работ 

В центре и Академгородке сегодня, 12 сентября, на несколько часов отключат светофоры на перекрёстках. 


«Отключение коснётся светофора на перекрёстке улицы Ленина и проспекта Димитрова (с 14:00 до 16:00) и светофора на перекрёстке улицы Героев Труда и проспекта Строителей (с 09:00 до 12:00)», — рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Светофоры отключают из-за плановых работы, которые проводят «Электросети».


«Госавтоинспекция в курсе отключения. Мы направили в ГИБДД уведомление», — подчеркнул представитель СМЭУ Александр Тропин. 


Временное отключение светофоров в городе происходит регулярно. Например, в минувшую пятницу, 8 сентября, несколько часов не работали светофоры на одном из перекрёстков улицы Восход. 

Прочтений: 2512
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено