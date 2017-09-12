По Новосибирску прокатилась волна звонков о минировании зданий

В полиции Новосибирской области пообещали рассказать подробности позже

Ночью 12 сентября пассажиров и работников Новосибирского автовокзала эвакуировали из-за звонка о бомбе.







«Был звонок о том, что вокзал заминирован. В связи с этим была эвакуация», — подтвердили НГС.НОВОСТИ в справочной автовокзала.







Очевидцы в соцсетях сообщают о том, что автовокзал — это не единственное место, в которое этой ночью поступил звонок о минировании. Из-за таких же сообщений эвакуировали клуб «Антигламур» на Серебренниковской и гостиницу «Центральная» на улице Ленина. Все происшествия случились между двумя и тремя часами ночи.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





9:45

В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области уточнили, что всего с 2:00 до 2:50 поступило 6 сообщений о бомбах в общественных местах — на автовокзале, в караоке-баре, клубах «Антигламур» и «Альпен Грот», гостиницах «Центральная» и «Аврора». На местах работали полицейские и сотрудники вневедомственной охраны.





10:10

Как сообщают СМИ, в понедельник, 11 сентября, волна звонков о бомбах в общественных местах прокатилась по нескольким городам России — Челябинску, Ставрополю, Омску, Уфе. Людей по громкой связи просили покинуть школы, торговые центры и другие здания, сообщая, что это не учения.





10:55

Арт-директор клуба «Антигламур» Леонид Шумов рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что примерно в 2:00 в заведение позвонил неизвестный и сообщил, что в клубе заложена бомба.





«Мы сразу позвонили в полицию, эвакуировали клуб, потому что в клубе находилось более двухсот человек», - пояснил Шумов.





В заведении подчеркнули, что эвакуация прошла быстро – посетителям «Антигламура» сказали, что это просто учебная тревога. После эвакуации полицейские стали осматривать здание в поисках бомбы, но ничего подозрительного не нашли.





Такие же массовые эвакуации прошли в Новосибирске 21 декабря 2016 года. В тот день молодой мужчина позвонил в полицию, представился террористом Шакалом и сообщил о минировании сразу четырёх офисных и торговых зданий на улицах Фрунзе, Богдана Хмельницкого и Крылова. Позже полиции удалось задержать звонившего. В августе 2017 года суд приговорил его к исправительным работам.







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