НГУ попал в мировой рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками

Новосибирский государственный университет вошёл в топ-500 международного рейтинга вузов по трудоустройству выпускников.







Результаты рейтинга в понедельник, 11 сентября, обнародовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS). Чтобы распределить места между вузами, составители рейтинга учли несколько критериев, например, партнерство университета с работодателями, его репутацию, трудоустройство выпускников, их профессиональные достижения.





Всего в рейтинг попали 500 университетов из 65 стран, в том числе 11 российских вузов. Среди них оказался и Новосибирский госуниверситет — составители рейтинга отнесли его к группе вузов, занявших 301-500 места. В эту же группу попали Томский политехнический университет, Московский физико-технический институт, Национальный университет науки и техники, Московский государственный технический университет имени Баумана, Российский экономический университет имени Плеханова и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Ещё более значимые результаты показали МГУ имени Ломоносова (группа мест со 111 по 120), Санкт-Петербургский государственный университет (141-150 места). МГИМО (201-250 места) и Высшая школа экономики (251-300 места).





«Данные об уровне трудоустройства выпускников не могут дать полную картину того, насколько хорошо университеты содействуют карьере своих студентов. Но мы видим, что российские университеты делают очень много, чтобы свести своих студентов с ведущими работодателями», — цитируют РИА Новости регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зою Зайцеву.





Лидером международного рейтинга стал Стэндфордский университет. На 2-й строчке расположился Калифорнийский университет, на 3-й — Гарвардский университет.





НГУ регулярно попадает в различные мировые и российские рейтинги и постоянно улучшает свои позиции в них. Этим летом стало известно, что Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг» за советы по улучшению рейтинга. Специалисты должны будут помочь НГУ повысить конкурентоспособность среди мировых вузов в 2018–2020 годах.





«Можно сказать, что рейтинги в последнее время превратились в мощный рекламный инструмент. Поскольку образование НГУ конкурентоспособно на мировом уровне, есть серьезный задел, мы также используем рейтинги для привлечения талантливых студентов в университет, расширения количества платных студентов из-за рубежа. Помимо эффекта интернационализации, доходы от обучения зарубежных студентов становятся все более заметны в общем бюджете университета», — рассказывал НГС.НОВОСТИ проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев.