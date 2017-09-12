Выезжавшую из двора «Шкоду» разворотило от удара «Тойоты»

Авария случилась в 19:40 на улице Краузе
Авария случилась в 19:40 на улице Краузе

Вечером 11 сентября Toyota и Skoda сошлись в жёстком ДТП на «Родниках» в Калининском районе Новосибирска.

Toyota ехала по улице Краузе со стороны Кедровой в направлении Гребенщикова. Skoda в это время выезжала из двора дома № 21 по улице Краузе. 

«На выезде стоит знак "Движение только направо". На выезд скопилась очередь из автомобилей. Водитель "Шкоды" решил очередь объехать и повернуть налево. Как только передняя часть "Шкоды" показалась на Краузе, её сразу снесла "Тойота"», —  описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».

Удар был сильным: у «Шкоды» разворотило кузов. 


Второму водителю повезло больше: у его машины лишь небольшие повреждения 
Второму водителю повезло больше: у его машины лишь небольшие повреждения 


В аварии никто не пострадал.
В аварии никто не пострадал.


За последние дни это уже второе ДТП, произошедшее из-за неосторожности водителей, которые пытались выехать с придомовой территории. Первая авария случилась ночью 9 сентября на улице Лежена. Там водитель «семёрки» при выезде из двора ударил несколько припаркованных машин. После этого он попытался развернуться в другую сторону, но врезался в стоящую «скорую помощь» и проезжавший автомобиль пожарной службы. 

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