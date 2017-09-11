«АвтоВАЗ» выпустил первую кроссоверную LADA Vesta

«АвтоВАЗ» сегодня начал производство универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross на заводе в Ижевске. По информации производителя, для нового производства ввели дополнительные 38 технологических операций, поскольку в конструкцию Vesta добавились новые детали, изменились схемы и соединения. Кроссоверный вариант Vesta SW Cross по сравнению со стандартным универсалом получил увеличенный клиренс и защитный обвес.


«Для LADA Vesta SW Cross удалось разработать уникальный вариант подвески с увеличенным дорожным просветом и эффективным балансом между изначально присущей LADA Vesta азартной управляемостью и комфортом. В конструкцию кузова были внедрены 33 дополнительных штампованных детали, позволившие увеличить жесткость кузова на кручение и тем самым улучшить маневренность и виброакустический комфорт», — рассказывают в пресс-службе «АвтоВАЗа».


Новые машины, как и седан, оснащаются бензиновыми моторами 1.6 и 1.8 л мощностью 106 и 122 л.с., «механикой» или «роботом» АМТ. В лучших комплектациях автомобиль имеет климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль.


Продажи Vesta SW и Vesta SW Cross начнутся осенью, точная дата, как и цена, пока не известны. Ранее глава «АвтоВАЗа» Николя Мор называл примерную стоимость кроссоверной версии — «дороже 800 тысяч».


«АвтоВАЗ» выпустил первую кроссоверную LADA Vesta (фото)


«АвтоВАЗ» выпустил первую кроссоверную LADA Vesta (фото)


«АвтоВАЗ» выпустил первую кроссоверную LADA Vesta (фото)


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