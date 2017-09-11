Девушка-стрелок из Новосибирска привезла с чемпионата мира две медали

Надежда Коновалова привезла с чемпионата мира по стендовой стрельбе сразу две медали
Надежда Коновалова привезла с чемпионата мира по стендовой стрельбе сразу две медали

Новосибирская спортсменка Надежда Коновалова привезла с чемпионата мира по стендовой стрельбе золотую и бронзовую медали. 


Старты проходили с 30 августа по 11 сентября в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора». Сборная России стала в общекомандном зачете третьей. Серьёзный вклад в победу внесла новосибирская спортсменка Надежда Коновалова, рассказали в департаменте физической культуры и спорта НСО. 


«Самый напряженный момент был в момент полуфинала, когда три команды боролись на выбывание. Кто сильнее, тот попадает в матч за "золото". Мы боролись с американцами, у нас был равный результат, и чтобы попасть в матч за "золото", нам нужно было выиграть у них перестрелку, и мы это сделали! У меня даже начали заканчиваться патроны, когда наши соперники допустили промах, и мы получили право участвовать в голд-матче», — поделилась с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Надежда. 


Спортсменка завоевала две медали в упражнении «скит» — «золото» по итогам состязаний смешанных пар и «бронзу» в женском командном турнире.


По словам Надежды, она готовилась к чемпионату целый год, а перед самими стартами у неё были двухнедельные сборы. 


Россия принимала чемпионат мира по стендовой стрельбе впервые. Победу в нём одержала команда Италии, на втором месте — сборная США. 


Минувший чемпионат мира – пятый в карьере Надежды. В её арсенале уже есть две награды аналогичного достоинства с прежних стартов — золото (2009) и бронза (2013). 


В мае Надежда также успешно выступила на международных соревнованиях по стендовой стрельбе «Гран-при Гейдара Алиева», которые проходили в Азербайджане. Спортсменка привезла с этих состязаний золотую медаль. 

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