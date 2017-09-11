В Новосибирске открыли продажу билетов на фильм о любви императора и балерины

До премьеры фильма осталось полтора месяца

Кинотеатр «Люксор Новосибирск» открыл продажу билетов на скандальный фильм «Матильда».





«Премьерные показы будут идти два дня — 26 и 27 октября. Каждый день будет по шесть сеансов. Билеты на них забронировать нельзя, можно только купить», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-менеджер кинотеатра Хельга Пирогова. Она уточнила, что киносеть «Люксор» открыла продажу билетов раньше других сетей.





Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской. РПЦ осудила картину и требует запретить ее, потому что она якобы порочит образ Николая II, причисленного к лику святых в 1999 году. Церковь поддержала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская.











Предпремьерный показ должен был пройти 11 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион-парк», но был перенесен «по техническим причинам» на конец октября, говорится на его сайте. Сообщение было опубликовано после того, как напротив офиса адвоката Алексея Учителя, Константина Добрынина, неизвестные подожгли два автомобиля и оставили записки со словами «Гореть за "Матильду"».





Новосибирская епархия официально выступила против картины. На заседании региональной организации «Всемирный русский народный собор», которую возглавляет митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, было решено «призвать православных христиан и вообще всех новосибирцев» не смотреть «Матильду».





«Все участники собрания признали, что картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" является несомненно провокационной и может привести к непредсказуемым последствиям», — говорилось в официальном сообщении епархии.





Ещё один фильм, премьеры которого новосибирцы в этом году ждали с нетерпением, — это «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. На премьерный показ киноленты в кинотеатре «Победа» в июне пришли сотни человек.