Женщина пожаловалась на огромную очередь в детской поликлинике на ОбьГЭСе

Очередь к педиатру по детским садам растянулась на весь коридор поликлиники 
Очередь к педиатру по детским садам растянулась на весь коридор поликлиники 

Жительница микрорайона ОбьГЭС пожаловалась на большую очередь в детской поликлинике — родителям приходится сидеть по несколько часов, чтобы поставить ребёнку пробу Манту. 


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница, представившаяся Ольгой. Женщина рассказала, что сегодня столкнулась с длинной очередью в поликлинике на Гидромонтажной, 52. 


«Я пришла на приём в 18:15. Когда зашла, увидела длинную очередь, такая бывает только на кровь перед осмотрами. Судя по записи, к 18:45 прошёл только 61 человек. Люди ждут свой очереди по два часа. Сегодня сказали, будут ставить до 8 часов. В 19:55 передо мной было ещё 20 человек», — рассказала Ольга. Она уточнила, что время приёма педиатра — с 17:00 до 19:00. Врач принимает только по понедельникам. 


Женщина объяснила, что детсадовцы должны попасть на приём к педиатру для осмотра перед пробой Манту. После этого они проходят в процедурный кабинет. Раньше пробы ставили медсёстры в садиках, сейчас их могут делать только в поликлиниках. 


Отдельно Ольга обратила внимание на состояние туалета в поликлинике. По словам женщины, в нём стоит неприятный запах и очень грязно. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил в регистратуру поликлиники, но на звонок никто не ответил. 


Новосибирцы не первый раз жалуются на большие очереди в поликлинике. В июле с этим столкнулись жители Ленинского района. Людям приходилось стоять по несколько часов на улице, чтобы записаться к узким специалистам.

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