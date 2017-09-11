Женщина пожаловалась на огромную очередь в детской поликлинике на ОбьГЭСе

Очередь к педиатру по детским садам растянулась на весь коридор поликлиники

Жительница микрорайона ОбьГЭС пожаловалась на большую очередь в детской поликлинике — родителям приходится сидеть по несколько часов, чтобы поставить ребёнку пробу Манту.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась читательница, представившаяся Ольгой. Женщина рассказала, что сегодня столкнулась с длинной очередью в поликлинике на Гидромонтажной, 52.





«Я пришла на приём в 18:15. Когда зашла, увидела длинную очередь, такая бывает только на кровь перед осмотрами. Судя по записи, к 18:45 прошёл только 61 человек. Люди ждут свой очереди по два часа. Сегодня сказали, будут ставить до 8 часов. В 19:55 передо мной было ещё 20 человек», — рассказала Ольга. Она уточнила, что время приёма педиатра — с 17:00 до 19:00. Врач принимает только по понедельникам.





Женщина объяснила, что детсадовцы должны попасть на приём к педиатру для осмотра перед пробой Манту. После этого они проходят в процедурный кабинет. Раньше пробы ставили медсёстры в садиках, сейчас их могут делать только в поликлиниках.





Отдельно Ольга обратила внимание на состояние туалета в поликлинике. По словам женщины, в нём стоит неприятный запах и очень грязно.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил в регистратуру поликлиники, но на звонок никто не ответил.





Новосибирцы не первый раз жалуются на большие очереди в поликлинике. В июле с этим столкнулись жители Ленинского района. Людям приходилось стоять по несколько часов на улице, чтобы записаться к узким специалистам.