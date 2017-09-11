Мэрия продаст землю у развязки Бугринского моста для строительства ТЦ или отеля

Участок под новую застройку расположен между зданиями на Большевистской, 276/1 и 274 к6

Мэрия Новосибирска разрешила построить возле развязки Бугринского моста около улицы Большевистской торговые центры, рестораны или гостиницы — землю готовят к продаже.





Участок, которому рекомендован новый вид использования, расположен на улице Большевистской — между дилерским центром Nissan и шиномонтажной мастерской «Шинсервис08». Его площадь более 12,8 тысяч кв. м.





По данным публичной кадастровой карты, раньше на нём можно было строить административные здания, выставочные центры и помещения техобслуживания. Теперь же там можно возвести ТЦ площадью более 5 тысяч кв. м, отделение банка или страховой компании, кафе или гостиницу, говорится в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска.





Как объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии, городские власти приняли решение продать участок для застройки — сейчас его готовят к торгам. «Проведение аукционов будет возможно после получения технических условий подключения предполагаемых объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, проведения оценки участков», — добавили в пресс-центре мэрии.





Примерная стоимость участка пока не определена. Сейчас кадастровая стоимость участка составляет более 97,3 млн рублей.





В случае, если около карьера «Борок» построят новый гипермаркет, он может составить конкуренцию двум другим ТЦ на Большевистской — «Ленте» и Metro Cash & Carry. Кроме того, в мае мэрия продала с торгов пустырь на Разъезде Иня: его новым владельцем стала компания, связанная с сетью супермаркетов «Быстроном».