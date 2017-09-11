Власти выделили сто миллионов на ремонт новосибирских трамваев





Ремонт одного трамвая на предприятии «БКМ-Сибирь» обходится в 18 млн рублей

Областные власти направят мэрии Новосибирска 100 млн рублей субсидии для обновления трамвайного парка.





Чиновники приняли такое решение сегодня, 11 сентября, на заседании правительства региона.





«Модернизация подвижного состава трамваев позволит решить ряд актуальных вопросов, среди которых экономия электроэнергии, уменьшение сходов с линии по техническим неисправностям, повышение привлекательности трамваев для пассажиров», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский. Он добавил, что при ремонте будет уделяться внимание инвалидам, чтобы им было удобно перемещаться по городу.







Напомним, в прошлом году власти создали российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», которое занимается модернизацией трамваев. Первый обновлённый российско-белорусский трамвай вышел на линию 23 июня — он ходит по маршруту № 2 «Площадь Маркса – "Чистая Слобода"». На этот вагон власти потратили 18 млн рублей. После этого работники предприятия отремонтировали ещё несколько вагонов.







«Благодаря совместной работе удешевляется стоимость одного трамвая на 7 миллионов рублей — 18 миллионов вместо 25 миллионов за трамвай. Теперь город должен проконтролировать закупку 12 трамваев, деньги уже выделены. В перспективе будет актуально обсудить вопрос сотрудничества с соседними регионами по обновлению их трамвайного парка», — отметил губернатор Владимир Городецкий.

