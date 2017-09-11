Чиновники потратят на закрытый концерт Пелагеи в оперном театре 1,75 миллиона рублей

Пелагея даст концерты в Новосибирске 15 и 16 сентября

Власти Новосибирской области заплатят 1 млн 750 тысяч рублей за выступление Пелагеи на закрытом торжестве по случаю 80-летия региона.





Торжественное собрание, посвященное юбилею НСО, пройдёт 15 сентября в Новосибирском театре оперы и балета. В мероприятии примет участие уроженка Новосибирска певица, актриса и телеведущая Пелагея Телегина. Заказчик её выступления — областное учреждение «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» — разместил сегодня документы об этом на сайте госзакупок.







Как следует из протокола закупки, выступление Пелагеи на торжественном собрании обойдётся областному бюджету в 1,75 млн рублей.







Глава дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Александра Нефёдова пояснила НГС.НОВОСТИ, что





попасть на выступление Пелагеи в оперном театре можно будет по пригласительным билетам.





«Распоряжается пригласительными правительство губернатора. Кому они вручаются, точно я не знаю, у меня такой информации нет», — добавила Александра Нефёдова.







Плата за выступление Пелагеи — это меньше половины всех трат, которые берёт на себя областной бюджет для организации праздничного вечера в оперном театре. Ещё 1 млн 574 тысячи рублей будут стоить «услуги по организации и проведению торжественного собрания». Кроме того, 540 тысяч рублей областные власти потратят на видеоцикл «Новосибирская область говорит и поздравляет!» — это видео также будут показывать на предстоящем празднике в оперном театре, говорится в документах на сайте госзакупок.







Впрочем, те, кому не удастся попасть на это торжественное собрание, могут бесплатно посмотреть выступление Пелагеи на следующий день: в субботу, 16 сентября, певица даст концерт на площади Ленина.