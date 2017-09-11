Толпы новосибирцев отправились в кино на фильм про жуткого клоуна

Фильм ужасов «Оно» бьёт рекорды по популярности во всём мире, в том числе в России
Фильм ужасов «Оно» бьёт рекорды по популярности во всём мире, в том числе в России

Тысячи новосибирских зрителей сходили в кинотеатры на американский фильм ужасов «Оно» про клоуна, утаскивающего детей в канализацию.


Фильм «Оно» по роману Стивена Кинга начали показывать в новосибирских кинотеатрах с 7 сентября — и он уже становится одним из самых посещаемых в 2017 году, рассказала НГС.НОВОСТИ PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова. В кинотеатре сравнили популярность «Оно» с фильмом в том же жанре «Сплит» (о похитителе девушек).


«"Сплит" очень хорошо стартовал, и поэтому все сравнивают ["Оно"] со "Сплитом". Мы тоже сделали сравнительный анализ первых четырёх дней проката "Сплита" и "Оно". 


Получилось, что на "Сплит" в первые четыре дня было 2218 зрителей, а на "Оно" — 2960», — объяснила Лидия Маркова.

 

Среди фильмов других жанров в «Победе» рекорды по популярности побил также фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» — в первый день проката его посмотрели 1500 новосибирских зрителей.


По информации PR-менеджера кинотеатра «Люксор» Хельги Пироговой, «Оно» также собрал тысячи зрителей с четверга по воскресенье. Только за выходные его посмотрели 3484 человек, а всего с начала проката — 5018 новосибирцев.


Детей на фильм не пускают
Детей на фильм не пускают


Так же как и в «Победе», в «Люксоре» подчеркнули, что детей среди зрителей фильма ужасов не было. «Самые популярные по первому уикэнду — "Оно", "Стражи Галактики-2", "Логан". Если брать общий прокат, то ещё "Сплит", "Зверопой" и "ЛаЛаЛэнд"», — сравнили в «Люксоре» .


В «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (кинотеатры «Аврора», «Горизонт», «Седьмое небо») затруднились оперативно сказать число зрителей «Оно» за минувшие выходные, но уточнили, что в целом они были удачными для кинопрокатчиков. 


В сети предположили, что это случилось благодаря вернувшимся из отпусков зрителям, в том числе студентам.


Сегодня портал «Кинобизнес» сообщил, что, несмотря на провальное лето для американского кинопроката, по предварительным данным студии Warner Bros., фильм режиссёра Андреса Мускетти заработал рекордные 117,15 млн долларов в 4103 кинотеатрах. В России сборы составили более 408 млн рублей.


Бестселлер Стивена Кинга «Оно» вышел в середине 1980-х, а в начале 1990-х по нему сняли мини-сериал. Именно он познакомил многих с жутким клоуном из ливневой канализации, который для охоты на детей обычно принимает вид танцующего клоуна Пеннивайза. Подробнее о фильме можно прочитать в рецензии корреспондента НГС.АФИША.

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