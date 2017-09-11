Собралась и пошла в сад: 4-летняя девочка сбежала из дома, пока родители были в гостях

4-летняя девочка, оставшаяся дома без присмотра, оделась и вышла на улицу — там её заметил случайный прохожий и отвел в центр социальной помощи семье и детям «Юнона».





Инцидент произошёл в Бердске 8 сентября. Ребёнка на улице нашли в 4:40 на 11-м квартале.





«До утра она находилась в центре, — рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ начальник бердского управления гражданской защиты населения Василий Пономарёв, — Потом мать позвонила, плакала и спрашивала про дочь. И тишина — до 10 часов никто не обращался за ней».





В «Юноне» девочка рассказала, что из дома она вышла, чтобы пойти в детский сад: родителей долго не было и ребёнок заволновался, что не попадёт в садик. «Родители потом рассказали, что они пошли в гости, девочка спала, они её закрыли, — пояснил Пономарёв. — Подумали, что сама дверь не сможет открыть. И спокойно ушли. Думали, что она до утра проспит»





В полиции пояснили, что ранее ребёнок из дома не убегал, а семья не состоит на учёте как неблагополучная. «Сотрудники установили данные родителей и передали ребёнка в то же утро», — прокомментировали ситуацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Случаи, когда исчезновения детей заканчиваются благополучно, в Новосибирске не редкость. Так, в начале сентября нашёлся 9-летний Валера Калиновский, которого два дня искали родители, волонтеры и полиция. Ребёнка буквально привели за руку к родителям соседские дети.