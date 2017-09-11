На улице Кропоткина достроили высотку без машин во дворе

Кирпичную «свечку» высотой 26 этажей построили за 2,5 года

Компания «Новый Мир Химметалл» ввела в эксплуатацию 26-этажный дом на улице Кропоткина, 267/1 в Заельцовском районе Новосибирска.





Информация о вводе нового дома появилась на муниципальном портале Новосибирска.







Общая площадь «свечки» ЖК «Кропоткинский» по проектной декларации — почти 23,8 тысячи кв. м. В ней 223 квартиры, их площадь варьируется от 37 кв. м в студиях до 93 кв. м в «трёшках». Во многих квартирах предусмотрены гардеробные площадью площадью от 2 до 5 «квадратов».





В компании подчеркнули, что въезд во двор для автомобилей будет закрыт.





Под домом предусмотрена подземная парковка на 107 машино-мест, ещё для 64 автомобилей оборудованы карманы вдоль улицы Кропоткина. Парковки продаются по цене от 500 тысяч до 950 тысяч рублей за двойное семейное место. В компании отметили, что купить их могут не только владельцы квартир, но и жители окрестных домов.







Помимо квартир и парковок в доме предусмотрены пять офисов площадью от 22,12 до 316,92 кв. м и небольшие кладовки для жителей по 2,25 кв. м. Во дворе оборудовали мини-стадион, на котором можно играть в футбол или волейбол.







По данным сайта проекта, в продаже сегодня остаётся ещё 13 квартир: самую дешёвую, студию площадью 37 кв. м, можно купить за 2,88 млн рублей. Самая дорогая квартира стоит чуть более 6,1 млн рублей за эту сумму можно купить последнюю трёхкомнатную на 19-м этаже площадью 92,69 кв. м с округлой гостиной с тремя окнами.







Дом ввели в эксплуатацию досрочно: первоначально сдать его планировалось в IV квартале 2017 года. Начало строительства в 2015 году вызвало беспокойство жителей соседнего дома: они полагали, что почва не выдержит высотного здания, однако экспертиза разрешила построить здесь дом.





