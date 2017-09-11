Сбербанк опроверг слухи о превращении карточек новосибирцев в кредитные

В банке призывают не верить слухам, которые расходятся по социальным сетям
В банке призывают не верить слухам, которые расходятся по социальным сетям

Сегодня, 11 сентября, жители разных регионов России, в том числе и новосибирцы, начали массово постить в социальных сетях и пересылать друг другу в мессенджерах сообщения о том, что Сбербанк без согласия клиентов перевёл все дебетовые карты в статус овердрафтных.


С помощью таких карт клиенты могут «залазить в минус» на своих счетах и автоматически брать кредит под высокий процент. 


В Сбербанке опровергли слухи о том, что все дебетовые карты клиентов внезапно стали овердрафтными.


«Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. <...> Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк». 


В банке уточнили, что в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» дебетовая карта действительно может отображаться как овердрафтная. Это нужно для того, чтобы приложение корректно работало с платежами и переводами, но кредит по этой карте взять невозможно, заверили в Сибирском банке Сбербанка.


Об этом же сообщается и на официальной странице Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». «Оведрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк», — поясняется в сообщении.



Новосибирцы часто пугают друг друга массовыми рассылками о якобы надвигающихся опасностях, например, о гриппе в китайских мандаринах или о маньяке, который пытается похитить и изнасиловать маленьких девочек. Но в абсолютном большинстве случаев эти сообщения оказываются спамом, который не имеет ничего общего с реальностью.

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