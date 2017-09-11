Сан Саныч трёхкратный: новосибирец написал героическую песню к юбилею Карелина

Кавер-группа «Выходной день» записала песню про новосибирского спортсмена и депутата Государственной Думы РФ Александра Карелина. Автором текста стал новосибирец Руслан Глухман.


В песне упоминается бой Александра Карелина со шведом Томасом Юханссоном
В песне упоминается бой Александра Карелина со шведом Томасом Юханссоном

«Я посмотрел фильм "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее", в котором снялся в том числе Александр Карелин. Подумал, почему бы не написать песню про него. Так и родилась идея», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Руслан Глухман. 


По его словам, уже после записи песни музыканты узнали, что в этом году трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отмечает юбилей — 19 сентября ему исполнится 50 лет. 



Музыку к песне написали участники коллектива Данила Кобышев, Сергей Плюхин. В записи также приняли участие приглашённые музыканты — Иван Барышев на бас-гитаре, Николай Комягин на барабанах и Денис Никитин на клавишных.


«Трибуны гудят, он в победе уверен, и пот вытирая с лица, сибирский борец Александр Карелин кладёт на лопатки бойца», — звучит в песне.


«Выходной день» — новосибирская кавер-группа, существующая с 2002 года. В планах музыкантов — записать песни про сибирячек, самолёты Су-34 и писателя Василия Шукшина.


Минувшей весной группа написала песню про Новосибирск, в которой назвала город «мужиком». Автором текста этой песни также стал Руслан Глухман. «Три пути, три души, три сибирских моста — Коммунальный, Бугринский и Новый», «Березовый душистый крепкий лист и запах бани в минус 42. Такой вот он мужик Новосибирск, и с городом у нас одна судьба», «А в мае снег, а в октябре жара, резко континентальный наш народ», — звучит в этой песне.

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