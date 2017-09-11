Перелетел через машину: опытный мотоциклист разбился в аварии с «Тойотой»

Место ДТП на улице Ленина в Бердске

Поздно вечером 10 сентября на улице Ленина в Бердске мотоцикл «Хонда» врезался в правую переднюю дверь автомобиля «Тойота Виста Ардео».







По словам очевидцев, мотоциклист перелетел через автомобиль и упал на пешеходном переходе. «Я ехал по улице Ленина. На перекрёстке остановился, чтобы пропустить "встречку". Перед нами стояла "Тойота Виста", которая поворачивала на Суворова. Вижу — летит байк с бешеной скоростью и ударяется в бок автомобиля. Мотоциклист перелетел через машину и пролетел несколько метров, ударяясь о землю. А "Тойота" врезалась в столб».





Свидетели ДТП пояснили, что «Тойота Виста Ардео» и мотоцикл «Хонда» двигались по улице Ленина навстречу друг другу. «Там классика — автомобилист выезжал со второстепенной на главную и не убедился в безопасности маневра, — считает известный новосибирский байкер Юрий Джин. — Со стороны мотоциклиста — превышение однозначное».





Автомобилист был доставлен в больницу, мотоциклист погиб до приезда «скорой». «Я взял Андрея (так звали погибшего. — А. И.) за руку, пульс ещё прощупывался, — вспоминает знакомый мотоциклиста, который случайно оказался на месте аварии. — Из живота бежала кровь. С него сняли шлем, чтобы он не мешал дыханию. "Скорая", как нам показалось, ехала очень долго. Потом перестал чувствоваться пульс. Медики приехали — было поздно. Потом подошли родители, мать сильно плакала».





Мотоциклист скончался до приезда медиков





По словам очевидца, погибший байкер Андрей не дожил месяц до своего 30-летия — молодой человек работал на БЭМЗе. «Очень опытный байкер был, — поясняет знакомый погибшего. — Но гонял постоянно».





Сегодня утром на Бердском шоссе произошла другая страшная авария — недалеко от остановки «Посёлок Новый» легковой автомобиль сбил 32-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте.