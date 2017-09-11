«Леди в интересном положении»: на конкурсе беременных сибирячек победила участница на 8-м месяце

В «Кристалл Холле» новосибирского Академгородка выбрали самую творческую беременную сибирячку — в финале конкурса «Леди в интересном положении» участвовали 18 женщин на разных сроках беременности — от 4 до 9 месяцев.







В финале конкурса «Леди в интересном положении» участвовали 18 будущих мам





«Это творческий конкурс, параметры конкурсов красоты здесь не брались. На протяжении трёх месяцев, пока шёл проект, участницы побывали на семинарах, обучались нанесению вечернего макияжа, прошли квест в детском магазине, творческие мастер-классы и звёздную фотосессию с планетами, которые группа бутафоров сделала специально для девочек. Основная концепция мероприятия — "Планета внутри меня". Женщина — это космос, а зарождающееся в ней дитя — неизвестная планета», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор конкурса Елена Трошкина.







Слева — 29-летняя победительница конкурса Виктория Локтина





В «Леди в интересном положении», как сообщила Елена, победила 29-летняя Виктория Локтина — она ждёт ребёнка в октябре. Немного отстала от неё по баллам 33-летняя Анна Бых.





Конкурс «Леди в интересном положении» организаторы называют «исключительно творческим» — здесь нет ничего от привычных конкурсов красоты





Командам поддержки тоже дали возможность проявить себя — изготовить «беременные» торты, которые могли быть и несъедобными. Блюда состояли из лука, гамбургеров, вяленой рыбы, кураги, огурцов и сосисок.





«Беременный» торт — в нём собрали продукты, которые хочется женщине в период беременности





Кстати, в начале сентября новосибирская молодая мать двоих детей приняла участие в международном конкурсе «Миссис Вселенная», откуда вернулась победительницей в номинации «Лучший стиль Вселенной».