«Леди в интересном положении»: на конкурсе беременных сибирячек победила участница на 8-м месяце
В «Кристалл Холле» новосибирского Академгородка выбрали самую творческую беременную сибирячку — в финале конкурса «Леди в интересном положении» участвовали 18 женщин на разных сроках беременности — от 4 до 9 месяцев.
«Это творческий конкурс, параметры конкурсов красоты здесь не брались. На протяжении трёх месяцев, пока шёл проект, участницы побывали на семинарах, обучались нанесению вечернего макияжа, прошли квест в детском магазине, творческие мастер-классы и звёздную фотосессию с планетами, которые группа бутафоров сделала специально для девочек. Основная концепция мероприятия — "Планета внутри меня". Женщина — это космос, а зарождающееся в ней дитя — неизвестная планета», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор конкурса Елена Трошкина.
В «Леди в интересном положении», как сообщила Елена, победила 29-летняя Виктория Локтина — она ждёт ребёнка в октябре. Немного отстала от неё по баллам 33-летняя Анна Бых.
Командам поддержки тоже дали возможность проявить себя — изготовить «беременные» торты, которые могли быть и несъедобными. Блюда состояли из лука, гамбургеров, вяленой рыбы, кураги, огурцов и сосисок.
Кстати, в начале сентября новосибирская молодая мать двоих детей приняла участие в международном конкурсе «Миссис Вселенная», откуда вернулась победительницей в номинации «Лучший стиль Вселенной».
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Илья Калинин
Фото Анастасии Дариенко