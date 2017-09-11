Юрий Похил руководит «Горводоканалом» с 1996 года

Президент России Владимир Путин наградил медалью директора новосибирского «Горводоканала» Юрия Похила.







Указ президента от 10 сентября размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Из него следует, что директору новосибирского МУП «Горводоканал» Юрию Похилу присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.





В пресс-службе МУПа не смогли оперативно предоставить комментарий директора.





Одним из последних заметных достижений в работе «Горводоканала» стал запуск станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, которые вытекают из очистных сооружений канализации Новосибирска. Станция обеззараживания начала работать в апреле прошлого года в посёлке Кудряшовский. Благодаря ей в Обь теперь попадают стоки, прошедшие полную биологическую очистку.