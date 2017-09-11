На месте New York Pizza на Выборной начали жарить курицу

Предприятие быстрого питания Chicks&Chips заработало в павильоне на улице Выборная 122/2, к.2 в начале сентября. Заведение заняло часть помещения, в котором ранее работала закусочная New York Pizza, закрывшаяся этим летом.


Набор из трёх маленьких наггетсов, картошки фри и чая за 149 рублей
Набор из трёх маленьких наггетсов, картошки фри и чая за 149 рублей


Chicks&Chips — проект новосибирского предпринимателя Владимира Лапатина, который, по его словам, занимается поставками продуктов в новосибирские предприятия общепита.  


«Бургерами сегодня торгуют на каждом углу. И я подумал, что потребителю будет интересно заведение с жареной курятиной, поскольку сейчас в этой нише работает только KFC», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Лапатин.


В Новосибирске сейчас работает 16 точек KFC, свидетельствуют данные 2ГИС.


В зале всего три посадочных места
В зале всего три посадочных места


В меню Chicks&Chips — стандартные блюда фастфуда из жаренной в кляре курятины: наггетсы (от 59 рублей за порцию), стрипсы (от 99 рублей), крылья (от 79 рублей), а также картофель фри (от 49 рублей) и куриные роллы в лаваше. Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, все блюда готовятся из полуфабрикатов после заказа клиента. Сами полуфабрикаты заведение покупает замороженными у поставщиков подобной продукции. 


В течение нескольких лет в этом павильоне довольно успешно работала New York Pizza
В течение нескольких лет в этом павильоне довольно успешно работала New York Pizza


Заведение работает преимущественно навынос — в зале всего три посадочных места. Главным элементом декора можно считать красный профиль курицы, на котором по-английски написано: «Привет, я цыпленок. Я большой и вкусный. Съешь меня зажаренным, съешь меня остреньким». 


Район педуниверситета до сих пор испытывает явный недостаток предприятий общественного питания демократичных форматов. По данным 2ГИС, единственная точка фастфуда в радиусе более 1,5 км — это открывшаяся в конце августа пиццерия New York Pizza. В первый день её работы публика выстроилась перед ней в длинную очередь

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