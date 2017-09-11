Праздник каждую неделю: на площади Ленина установили новую сцену

Сцену собрали на парковке у Госбанка и «Аркады» 
Сцену собрали на парковке у Госбанка и «Аркады» 

На площади Ленина установили сцену для праздничных мероприятий в честь 80-летия Новосибирской области.


Собранную сцену напротив оперного театра корреспондент НГС.НОВОСТИ сфотографировал утром 11 сентября. 


Новосибирская область масштабно отметит своё 80-летие в ближайшие выходные. В пятницу, 15 сентября, в городе откроется международный фестиваль «Книжная Сибирь». В этот же день в Центральном парке для новосибирцев споёт Родион Газманов.  


16 сентября на площади Ленина пройдёт масштабный флешмоб «80 лет НСО», а также показы фильмов о Новосибирской области, концерт группы «Пелагея», праздничный фейерверк. На улице Ленина в этот день установят 35 мини-павильонов, рассказывающих об истории Новосибирской области, напомнили в правительстве региона. 


Областные власти начали готовиться к юбилею области заранее. На минувшей неделе в Убинском районе прошло открытие стелы «Географический центр Новосибирской области».

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