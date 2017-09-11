На разъезде Иня начали строить супермаркет для дачников

В торговом центре будут продавать необходимые для стройки и отделки дач материалы

В районе гипермаркета «Лента» на Бердском шоссе начали строить торговый центр, где будут продавать материалы для строительства и обустройства дач.





Разрешение на строительство нового ТЦ было выдано 30 августа и на днях опубликовано на муниципальном портале мэрии Новосибирска.







Компания «ЭкоИнвест» построит одноэтажный торговый центр-склад площадью около 3 тысяч кв. м. Как объяснили в компании, по ассортименту он должен стать аналогом магазинов «Бастион» и «Чалдон» в Бердске: в нём будут торговать пиломатериалами, лестницами, коваными и гончарными изделиями, оборудованием для домов и бань, отделочными материалами — всем, что необходимо для строительства и эксплуатации индивидуальных домов и дач. Достроить торговый центр компания планирует в 2018 году.







Ранее «ЭкоИнвест» занимался только жилищным строительством: компания построила две очереди микрорайона «Ключевой» в Октябрьском районе и начинает строительство третьей. Торговый центр для компании — пробный проект, пояснил генеральный директор «ЭкоИнвеста» Максим Пресников.







«Попробуем сделать магазин для дачников, поскольку в том направлении [города] достаточно много дачных участков, отметил он. — Ассортимент будет довольно широкий из того, что нужно для строительства и эксплуатации дачи. Если всё получится и будет востребовано, как мы надеемся, попробуем ещё».

