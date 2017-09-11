Молодой грузчик погиб под колёсами иномарки на Бердском шоссе

Мужчина скончался на месте

Утром 11 сентября на Бердском шоссе возле остановки «Посёлок Новый» легковой автомобиль сбил 32-летнего мужчину.





По словам очевидцев, пешеход погиб на месте. «Знаю, что у машины была большая скорость, всё произошло на пешеходном переходе, нерегулируемом, — рассказал НГС.НОВОСТИ родственник погибшего Сергей Торопов. — Опять же, дождь и плохая видимость. Он был с супругой, то есть с моей сестрой. Но она рассказать пока ничего не может даже нам, в шоке находится».





Сергей пояснил, что погибший работал в одном из бердских магазинов грузчиком. В Бердск переехал из Здвинского района области, год назад женился и купил дом. «Жизнь очень любил, — описывает погибшего Торопов. — Был отзывчивым и доброжелательным. Планы большие строил».





Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Бердску корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Накануне в Новосибирске произошло ещё одно страшное ДТП с пешеходами на нерегулируемом пешеходном переходе — во время ливня на Гусинобродском шоссе «Хонда» наехала на 30-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, а затем столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», который выезжал со стороны кладбища. Прохожие получили ушибы и попали в больницу.