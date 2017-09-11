Молодой грузчик погиб под колёсами иномарки на Бердском шоссе

Мужчина скончался на месте 
Мужчина скончался на месте 

Утром 11 сентября на Бердском шоссе возле остановки «Посёлок Новый» легковой автомобиль сбил 32-летнего мужчину. 


По словам очевидцев, пешеход погиб на месте. «Знаю, что у машины была большая скорость, всё произошло на пешеходном переходе, нерегулируемом, — рассказал НГС.НОВОСТИ родственник погибшего Сергей Торопов. — Опять же, дождь и плохая видимость. Он был с супругой, то есть с моей сестрой. Но она рассказать пока ничего не может даже нам, в шоке находится». 


Сергей пояснил, что погибший работал в одном из бердских магазинов грузчиком. В Бердск переехал из Здвинского района области, год назад женился и купил дом. «Жизнь очень любил, — описывает погибшего Торопов. — Был отзывчивым и доброжелательным. Планы большие строил». 


Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГИБДД по Бердску корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. 


Накануне в Новосибирске произошло ещё одно страшное ДТП с пешеходами на нерегулируемом пешеходном переходе — во время ливня на Гусинобродском шоссе «Хонда» наехала на 30-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, а затем столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», который выезжал со стороны кладбища. Прохожие получили ушибы и попали в больницу. 

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