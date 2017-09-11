Новосибирцы выбирают лучшего участкового

Сегодня, 11 сентября, началось онлайн-голосование за лучшего участкового области.





«Будет три этапа — два региональных и всероссийский. Там уже граждане будут выбирать», — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В полиции добавили, что, судя по опыту прошлых лет, за участковых голосуют люди, которые их знают. Прежде чем отправить сотрудника на конкурс, полицейское начальство оценивает оперативную обстановку на участке, количество рассмотренных жалоб и заявлений, количество преступлений на участке и количество раскрытых преступлений.





«На первом этапе, с 11 по 20 сентября, путём онлайн-голосования жители Новосибирской области выберут лучших участковых уполномоченных полиции. Лидирующие по количеству набранных голосов конкурсанты автоматически пройдут во второй этап голосования, который состоится в период с 7 по 16 октября. Путем подсчета голосов определится победитель областного тура Всероссийского конкурса "Народный участковый – 2017". Заключительный этап конкурса проводится на федеральном уровне — с 1 по 10 ноября», — пояснили в полиции.





В Новосибирске за титул лучшего участкового соревнуются 11 человек:





Екатерина Пономарёва из Калининского района





Ирина Нерух из Калининского района





Анна Титова из Советского района





Евгения Елагина из Советского района





Остальные участковые — из Октябрьского, Заельцовского, Центрального, Железнодорожного и Кировского районов.





Антон Енидеркин из Октябрьского района





Александр Чумак из Октябрьского района





Артём Чернягин из Заельцовского района





Мурал Маллагамедов из Центрального района





Руслан Ахадов из Железнодорожного района





Алексей Переверзин из Железнодорожного района





Александр Вертков из Кировского района





В прошлом году лучшим участковым Новосибирской области стал 32-летний Артур Тамразян из Калининского района. Он побеждал в конкурсе два года подряд.

