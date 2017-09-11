Вся власть советникам: чиновник мэрии стал депутатом Заксобрания

Сергей Клестов работает в мэрии с 2014 года

Бывший начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, советник мэра Анатолия Локтя Сергей Клестов избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области после победы на довыборах 10 сентября.





По предварительной информации, Клестов набрал 47,14 % голосов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Окончательные итоги голосования избирательная комиссия утвердит сегодня вечером. У выдвинутого КПРФ Клестова на выборах было четыре оппонента: на 2-м месте оказался бизнесмен Александр Бойко, который стал кандидатом при поддержке «Единой России». Число голосов, отданных за Бойко, почти вдвое меньше, чем за Клестова.







«Победу мы не ожидали, а делали её, рассчитывали на победу и были уверены в ней. С поста советника уходить не буду. Буду и советником, и депутатом — это позволительно.





Трудовая книжка будет в мэрии. Большинство депутатов где-то работают, а депутатские полномочия, это, что называется, на общественных началах», — рассказал Сергей Клестов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Клестов добавил, что сейчас ищет место, где будет принимать избирателей, чтобы работать по их наказам.







Предшественником нового депутата на округе № 21 был Артём Скатов — он был назначен вице-мэром в октябре прошлого года.







Сергей Клестов с июня 2014 по октябрь 2016 возглавлял департамент ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска, а в октябре 2016 года стал советником мэра Новосибирска.