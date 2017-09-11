Новая авиакомпания начала продавать дешёвые авиабилеты из Новосибирска в Ростов-на-Дону

Полёты начнутся с 23 октября

Новая российская авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов из Новосибирска в Ростов-на-Дону.







«Рейсы внесены в расписание с 23 октября 2017 года с частотой два раза в неделю. Вылеты из Новосибирска — по понедельникам и четвергам», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачёво.







В расписании на сайте аэропорта указано, что вылетать из Новосибирска в Ростов-на-Дону авиакомпания «Азимут» будет в 8:35 по местному времени. Пассажирам предстоит провести в полёте 4 часа 35 минут.







На сайте «Азимута» самый дешёвый билет из Новосибирска в Ростов-на-Дону на 23 октября стоит 5880 рублей в одну сторону, включая все сборы. Для сравнения: перелёт по этому же маршруту с авиакомпанией S7 Airlines в этот же день обойдётся в 8300 рублей. Также по этому направлению из Новосибирска летает компания «Алроса». Последний доступный рейс, на который можно купить билет, запланирован 13 сентября. Стоимость перелёта с этой авиакомпанией — 8190 рублей в одну сторону вместе со сборами.







«Азимут» — новая российская авиакомпания, которая станет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области аэропорта Платов. Парк перевозчика состоит из четырёх отечественных самолётов Sukhoi Super Jet-100.





«"Азимут" не планирует быть лоукостером, билеты по низким ценам — это часть кампании по привлечению пассажиров», — рассказывал ранее «Ведомостям» председатель совета директоров и совладелец авиакомпании Павел Удод.