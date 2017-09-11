Трамваи встали: фура застряла на кольце за оперным театром

Днём 11 сентября в Новосибирске на трамвайных путях за оперным театром рядом с улицей Орджоникидзе застряла фура.





Фура застряла на путях около 11:00





«Мы увидели это в 11 часов утра, до сих пор стоит. Шесть трамваев в видимости, дальше, наверное, больше», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидцы около полудня.







На место приехали автоинспекторы и автомобиль техпомощи, возле фуры собрались водители трамваев.





На место приехала машина техпомощи





Трамваи на улице Орджоникидзе





Трамваи стоят и на улице Мичурина









Вид из окон на улицу Орджоникидзе





В конце августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП, во время которого фура помешала движению транспорта — тогда машину развернуло на Владимировской.