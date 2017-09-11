Трамваи встали: фура застряла на кольце за оперным театром

Днём 11 сентября в Новосибирске на трамвайных путях за оперным театром рядом с улицей Орджоникидзе застряла фура.


Фура застряла на путях около 11:00
Фура застряла на путях около 11:00


«Мы увидели это в 11 часов утра, до сих пор стоит. Шесть трамваев в видимости, дальше, наверное, больше», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидцы около полудня.


На место приехали автоинспекторы и автомобиль техпомощи, возле фуры собрались водители трамваев.


На место приехала машина техпомощи
На место приехала машина техпомощи


Трамваи на улице Орджоникидзе
Трамваи на улице Орджоникидзе


Трамваи стоят и на улице Мичурина
Трамваи стоят и на улице Мичурина



Вид из окон на улицу Орджоникидзе
Вид из окон на улицу Орджоникидзе


В конце августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП, во время которого фура помешала движению транспорта — тогда машину развернуло на Владимировской.

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