Ищите объезд: улицу Автогенную раскопали и перекрыли до конца месяца

Улицу Автогенную закрыли из-за ремонта теплотрассы
Улицу Автогенную закрыли из-за ремонта теплотрассы

Сегодня, 11 сентября, в Новосибирске перекрыли улицу Автогенную в Октябрьском районе.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Завершение работ запланировано на 30 сентября. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Движение по улице полностью закрыто возле здания на Автогенной, 120 недалеко от перекрёстка с улицей Красносельской — перекрытый участок можно объехать по соседним улицам, например по Никитина.


Ищите объезд: улицу Автогенную раскопали и перекрыли до конца месяца


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что из-за ремонта теплотрассы 8 сентября перекрыли перекрёсток улиц Максима Горького и Урицкого.

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