Новосибирские синоптики рассказали, когда закончатся дожди

В ближайшие дни в Новосибирской области будет дождливо и прохладно
В ближайшие дни в Новосибирской области будет дождливо и прохладно

Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: дожди прекратятся только в середине недели.


Во вторник, 12 сентября, в Новосибирской области будет господствовать циклон: сохранится облачная погода с дождями. Порывы северо-западного ветра местами могут достигать 17 м/с, рассказала НГС.НОВОСТИ начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, ночная температура в Новосибирской области будет держаться на отметке +3…+8 градусов, при повышенной облачности может потеплеть до +13. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +7…+12 градусов (на северо-западе Новосибирской области) до +17 (на юго-востоке).


«В последующие двое суток циклон постепенно начнёт отходить на восток. 13 сентября мы ещё ожидаем в отдельных районах небольшие дожди, ночью с умеренными по востоку. А 14-го ожидаем прекращение осадков, ветер также будет ослабевать. Если 13 сентября ожидается западный ветер 3–8 м/с, местами порывы до 15, то 14-го — юго-западный ветер 2–7 м/с с порывами до 12», — пояснила Марина Виноградова.


При этом в Новосибирской области будет достаточно прохладно. 13 сентября ночью ожидается +3…+8 градусов, местами возможны заморозки до –2. Днём воздух прогреется до +8…+13. Ночью 14 сентября будет +1…+6 градусов, местами ожидается отрицательная температура. Днём потеплеет до +10…+15.


Ситуация в Новосибирске не будет существенно отличаться от ситуации по области в целом. 12 сентября и ночью 13 сентября ещё пройдут дожди, 14 сентября будет без осадков. Ночных заморозков не ожидается, уточнила Марина Виноградова.


Впрочем, несмотря на похолодание, в осеннюю депрессию впадать не стоит: бабье лето не за горами. Ранее синоптики сообщили, что оно наступит во второй декаде сентября.

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