Скоро погреемся: энергетики начали давать отопление новосибирцам

Тепло уже начали давать в новосибирских больницах

Энергетики начали включать отопление в больницах Новосибирска, в конце недели всё будет готово и к подключению жилых домов.





«Думаю, к пятнице, 15-му числу, у нас все потребители уже будут с паспортами готовности», — рассказал сегодня, 11 сентября, председатель комитета по энергетике мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.





Точных дат начала отопительного сезона ни Перязев, ни генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов не назвали — сроки зависят от среднесуточной температуры воздуха.





Власов добавил, что потребители могут подать заявку на подключения здания к теплоснабжению — если у него есть паспорт, отопление включат.





Последние несколько дней температура воздуха за окном откровенно не радует новосибирцев — в городе идут дожди, в квартирах холодно. По прогнозам синоптиков, до начала бабьего лета горожанам предстоит пережить настоящий ледниковый период.