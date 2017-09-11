Семьсот домов на правом берегу остались без света

Для жителей Дзержинского района утро началось с массового отключения электричества 
Для жителей Дзержинского района утро началось с массового отключения электричества 

Утром 11 сентября авария оставила без света несколько сотен частных домов в Дзержинском районе Новосибирска: без электричества горожане просидели больше трёх часов — практически до полудня.


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», под аварийное отключение попали 696 домов в частном секторе. Без электричества остались жители улиц Воронежской, Севастопольской, Москворецкой, Коминтерна, Коломенской, Давыдовского и ещё нескольких соседних улиц.


В пресс-службе АО «РЭС» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что электричество в домах исчезло из-за отключения масляного выключателя в распределительной подстанции. Это случилось в 8:27.


«В результате аварийного отключения без электроснабжения оказались 12 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ», — уточнили в АО «РЭС».


В компании добавили, что к 11:40 электричество вернулось во все дома Дзержинского района.


Перебои с электричеством — не редкость для Новосибирска и его окрестностей. Например, неделю назад из-за аварии на воздушной линии без света остался посёлок Юный Ленинец. 

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