Семьсот домов на правом берегу остались без света

Для жителей Дзержинского района утро началось с массового отключения электричества

Утром 11 сентября авария оставила без света несколько сотен частных домов в Дзержинском районе Новосибирска: без электричества горожане просидели больше трёх часов — практически до полудня.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», под аварийное отключение попали 696 домов в частном секторе. Без электричества остались жители улиц Воронежской, Севастопольской, Москворецкой, Коминтерна, Коломенской, Давыдовского и ещё нескольких соседних улиц.







В пресс-службе АО «РЭС» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что электричество в домах исчезло из-за отключения масляного выключателя в распределительной подстанции. Это случилось в 8:27.





«В результате аварийного отключения без электроснабжения оказались 12 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ», — уточнили в АО «РЭС».





В компании добавили, что к 11:40 электричество вернулось во все дома Дзержинского района.





Перебои с электричеством — не редкость для Новосибирска и его окрестностей. Например, неделю назад из-за аварии на воздушной линии без света остался посёлок Юный Ленинец.

