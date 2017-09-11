Новосибирцы построили стеклянную крышу в московском парке, который открыл Путин

Под «Стеклянной корой» может поместиться футбольный стадион

Новосибирская компания «Несущие системы» сделала необычное сооружение в новом парке «Зарядье» недалеко от московского Кремля — оболочку гигантской «Стеклянной коры».







Парк «Зарядье» на месте гостиницы «Россия» возле Кремля открыл 9 сентября, в день 870-летия Москвы, президент России Владимир Путин. Сегодня, 11 сентября, в него начали пускать всех желающих.







Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ учредитель «Несущих систем» Денис Герасимов, по задумке американской компании, которая создавала архитектурную концепцию «Зарядья», парк демонстрирует природные и климатические зоны России — смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Здания и строения стали частью этих рельефов, поэтому имеют необычные оболочки — кровли и фасады.







«Стеклянная кора» на фоне дома на Котельнической набережной





Новосибирцы в проекте занимались расчётом и изготовлением металлических конструкций и соединительных узлов всех криволинейных оболочек, за остекление отвечала другая компания. Всего они создали в парке четыре оболочки: научно-познавательного центра «Заповедное посольство», чайного дома, маркета и «Стеклянной коры».







«Самая большая наша оболочка — "Стеклянная кора" площадью 7,5 тыс. кв. м — ею, например, можно укрыть футбольный стадион. Под "корой" можно свободно гулять — как по улице, а ниже вскоре откроется новая филармония»,





— описал Денис Герасимов. Сейчас под «корой» находится зона с регулируемым микроклиматом.







Выступающая часть над стеклянным зданием — «кора» над будущей филармонией в парке «Зарядье»





По словам Дениса Герасимова, его компании было интересно и сложно превращать концепт в рабочий проект, а далее — в стальные конструкции: «Например, некоторые узлы у нас весят более 200 кг. Сначала их вырезали из листовой стали, потом на пятиосевом фрезерном центре закладывали плоскости. Ни один узел не повторяет другого, он индивидуален».







Возведение парка со стороны архитектуры курировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, со стороны строительства — первый заместитель мэра Марат Хуснуллин. «Было достаточно много совещаний на объекте, которые они проводили, иногда планерка начиналась в 7 утра, иногда в 8 вечера. Говорят о коррупции в Москве, не знаю, даже если бы она была, то этим людям невозможно было бы тратить деньги, они все время работают, включая праздники, выходные, отпуск, — рассказывает Денис Герасимов. — Строительство напоминало комсомольскую стройку с элементами ГУЛАГа. Работы велись практически круглые сутки, было строго. Монтажные работы в основном выполняли рабочие из Украины. Колоссальный, уникальный труд».







Масса некоторых узлов достигала 200 кг





Стоимость работ над оболочками в «Несущих конструкциях» называть не стал — подписывали пункт о конфиденциальности. По данным РИА Новости,





все объекты парка «Зарядье» стоили бюджету 14 млрд рублей.







Как пояснил Денис Герасимов, выиграть тендер среди западных и московских проектировщиков было не очень сложно, потому что в мире не так много компаний, специализирующихся на криволинейных оболочках. Среди работ компании в Москве — «скелет» для нового стадиона «Спартак» и оболочка в Сколково.







В Новосибирске «Несущие системы» построили «Шарик» кофейни «Трэвэлерс» возле театра «Глобус», бизнес-центр «Кокон» на улице Максима Горького, здание «Бутон» возле часовни на Красном проспекте и фасад биотехнопарка в Кольцово, напоминающий гусеницу. По их концепту в Академгородке возведены наклонные башни Технопарка. Среди последних проектов компании в Новосибирске — торгово-офисный центр «Льдина» на Красном проспекте.