По Мочищенскому шоссе и Красному проспекту растянулся 7-километровый затор
Утром, 11 сентября, уровень пробок в Новосибирске около 9 часов утра составлял 8 баллов.
Самый длинный затор утром тянулся от остановки «Храм святого мученика Евгения» на 1-м Мочищенском шоссе до площади Ленина по Красному проспекту. Машины стояли в 7-километровой пробке. Движение на этом пути осложняла также авария в районе улицы Достоевского на Красном проспекте.
Кроме того, в других местах города тоже встречались ДТП. Пользователи Яндекса зафиксировали их, в частности, в районе улиц Большевисткой, Кошурникова, Петухова. А рядом с площадью Труда автомобиль сломался в правом ряду на улице Широкой.
Серьезные пробки вернулись в Новосибирск на прошлой неделе, тогда понедельник начался с 7-балльных пробок, а вечерние пробки в четверг достигли 10 баллов.
Елена Громкова
Фото Стаса Соколова
Фрагмент yandex.ru/maps