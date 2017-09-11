По Мочищенскому шоссе и Красному проспекту растянулся 7-километровый затор


Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром, 11 сентября, уровень пробок в Новосибирске около 9 часов утра составлял 8 баллов.


Самый длинный затор утром тянулся от остановки «Храм святого мученика Евгения» на 1-м Мочищенском шоссе до площади Ленина по Красному проспекту. Машины стояли в 7-километровой пробке. Движение на этом пути осложняла также авария в районе улицы Достоевского на Красном проспекте.


Кроме того, в других местах города тоже встречались ДТП. Пользователи Яндекса зафиксировали их, в частности, в районе улиц Большевисткой, Кошурникова, Петухова. А рядом с площадью Труда автомобиль сломался в правом ряду на улице Широкой.


Обстановка на дорогах Новосибирска около 9 часов утра
Обстановка на дорогах Новосибирска около 9 часов утра


Происшествие возле площади Труда
Происшествие возле площади Труда


Серьезные пробки вернулись в Новосибирск на прошлой неделе, тогда понедельник начался с 7-балльных пробок, а вечерние пробки в четверг достигли 10 баллов.

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