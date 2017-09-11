«Все жалуются на погоду»: ГИБДД просит водителей не превышать скорость на мокрых дорогах
Новосибирская автоинспекция решила предупредить водителей про опасности на дорогах, которые появились с началом осени.
«По последним ДТП все пишут, жалуются на погодные условия — уже на той неделе в связи с дождями жаловались. Дожди — в городе, туманы — на трассе. Нужно соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и быть взаимовежливыми», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Всплеска аварий на дорогах автоинспекция сейчас не фиксирует и рассчитывает, что предупреждение поможет избежать его.
В ГИБДД обратили внимание, что одной из последних аварий, где водители обвиняли погоду, было вчерашнее ДТП на Гусинобродском тракте — водитель, который наехал на двух пешеходов, объяснял, что во время аварии был ливень.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова