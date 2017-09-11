«Хонда» сбила двух пешеходов во время ливня на Гусинобродском тракте


Место ДТП
Место ДТП

Днём 10 сентября возле Гусинобродского кладбища в Новосибирске автомобиль «Хонда Одиссей» наехал на двух пешеходов.


«Двигался со скоростью 40-50 км/ч, шёл сильный ливень, при ограниченной видимости произошло ДТП с участием пешеходов. Не заметил, как на проезжую часть дороги выбежали пешеходы», — передали показания водителя в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Авария случилась на Гусинобродском тракте возле дома по адресу Гусинобродское шоссе, 80 корпус 10, недалеко от выезда с кладбища.


Сначала 39-летний водитель наехал на двух пешеходов — 30-летний мужчина и 60-летняя женщина шли по нерегулируемому переходу. Затем «Хонда Одиссей» столкнулась с «Сузуки Гранд Витара», который выезжал со стороны кладбища.


Пешеходы получили ушибы и попали в больницу.


До этой аварии утром недалеко от гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе девушка попала под машину рядом с пешеходным переходом.

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