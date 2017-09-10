Сибирячка ищет свидетелей ДТП, в котором погибла её мать





Женщину сбили на пешеходном переходе

Жительница Новосибирска Ольга Резинкина ищет свидетелей ДТП на 45 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе. 3 сентября водитель Nissan сбил её 64-летнюю мать. Несмотря на усилия врачей, прибывших на место аварии, женщина скончалась.





По данным ГУ МВД по Новосибирской области, водитель автомобиля Nissan двигался в сторону Новосибирска. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и сбил пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.







«Виновника не задержали, следователь сообщил что уголовное дело пока не возбуждено. Ведётся доследственная проверка. Адвокат сказал, что водитель – молодой мальчик с красным дипломом, что его пощадят. Прошло 9 дней, а дело до сих пор не возбудили. Мы ищем свидетелей, не хотим чтобы виновник ушёл от ответственности» — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга.





По словам девушки, погибшая Людмила Бурова возвращалась в Новосибирск с дачи. Нерегулируемый пешеходный переход — единственное место, где можно безопасно перейти федеральную трассу.





«В этом месте уже были случаи, когда задевали пешеходов. Там федеральная трасса сужается, и не все водители сбрасывают скорость», — сетует Ольга.





По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося выясняются.





Ранее под Новосибирском «Москвич» сбил подростка — пешеход шёл по краю проезжей части в компании друзей. Как объясняли в ГИБДД, юноша нарушил правила дорожного движения. Водитель не бросил подростка с серьёзными травмами и вызвал «скорую помощь».