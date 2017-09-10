Хоккей: «Сибирь» уступила омскому «Авангарду» в овертайме


Матч проходил в Новосибирске
Матч проходил в Новосибирске

10 сентября в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила омскому «Авангарду». Матч завершился со счётом 1:2.


Автором первого гола в матче стал игрок «Сибири» Андрей Сигарёв — он открыл счёт на десятой минуте матча.


«Удалось Сигарёву затолкать шайбу после долгой позиционной атаки!», — написал комментатор в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Несмотря на жёсткий прессинг, вратарь «Сибири» Александр Салак бдительно охранял ворота, спасая команду во время яростных атак.


Ответную шайбу «Авангард» смог забить только во втором периоде, когда на 31 минуте ворота новосибирцев поразил Андре Петерссон.


«Забивает щелчком Петерссон в девятку», — сообщил комментатор в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».


Решающий гол омичи забили уже в овертайме — Дмитрий Кугрышев забил шайбу на 63 минуте. 


Эта игра продолжила серию поражений новосибирского клуба с начала сезона: первые три матча команда выиграла, однако проиграла четвертую игру с нижегородским «Торпедо» и матч с московским «ЦСКА».


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