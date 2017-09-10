Все друг друга знают: жильцы девятиэтажки отметили юбилей дома

Жители Ударной, 29, гордятся своими домом и отмечают вместе День урожая, День соседа, 9 Мая, 8 Марта и даже Новый год



Жильцы девятиэтажки по улице Ударная, 29 на Станиславском жилмассиве отметили юбилей дома.







В многоэтажке живёт больше 400 человек, и практически все жильцы знают друг друга. Сегодня, 10 сентября, жители собрались вместе, чтобы отметить 45-летний юбилей дома.





«Мы рассчитывали устроить праздник на улице, но погода подвела. У нас выступил ансамбль "Тулиночка" при ТОС "Станиславский". Мы награждали старожилов дома и подводили итоги конкурса на самую лучшую территорию среди подъездов, а также конкурса детских рисунков и даров с участков», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома Юлия Дукач.





Жильцы признаются, что главные массовики-затейники их дома — его старожилы





По словам девушки, в девятиэтажке на Ударной — дружный совет дома, куда входят прожившие не один десяток лет в доме Людмила Камышева, Нина Павлович и Галина Згонник. Они находят подход к каждому жителю и постепенно вовлекают в жизнь дома всех, делится Юлия.







Для проведения встреч совет и жители дома организовали семейный клуб «Ромашка».





«Мы всегда дружно выходим на субботники, после них по традиции вместе пьём чай. В доме есть и баянист, он участвует во всех праздниках», — добавила собеседница.







Ещё один дружный дом в Новосибирске находится в Дзержинском районе на улице Авиастроителей 2/2. Его жители также постоянно устраивают вместе различные акции. Например, на 23 февраля они поздравили горожан, составив на фасаде здания слово «Россия» из светящихся окон.