Honda Fit сбила сибирячку около «Ленты» на ГБШ

Сбитой девушке понадобилась помощь врачей

На Гусинобродском шоссе Honda Fit сбила девушку рядом с пешеходным переходом — врачи увезли её в больницу.





Авария случилась сегодня, 10 сентября, в 10:20 утра около гипермаркета «Лента». Honda Fit ехала со стороны улицы Доватора в сторону улицы Волочаевской. У дома № 64 машина сбила 23-летнюю девушку.





«Девушку госпитализировали», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Какого рода травмы получила сибирячка, в полиции уточнить не смогли.







По информации очевидцев в соцсетях, машина сбила девушку рядом с пешеходным переходом.





Ещё одна авария с пострадавшими случилась в Новосибирске вечером 8 сентября. На улице Кирова ребёнок попал под Toyota Corolla Spacio, когда переходил дорогу по переходу вместе со своей 18-летней сестрой.