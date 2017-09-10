Honda Fit сбила сибирячку около «Ленты» на ГБШ

Сбитой девушке понадобилась помощь врачей 
Сбитой девушке понадобилась помощь врачей 

На Гусинобродском шоссе Honda Fit сбила девушку рядом с пешеходным переходом — врачи увезли её в больницу. 


Авария случилась сегодня, 10 сентября, в 10:20 утра около гипермаркета «Лента». Honda Fit ехала со стороны улицы Доватора в сторону улицы Волочаевской. У дома № 64 машина сбила 23-летнюю девушку. 


«Девушку госпитализировали», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Какого рода травмы получила сибирячка, в полиции уточнить не смогли. 


По информации очевидцев в соцсетях, машина сбила девушку рядом с пешеходным переходом. 


Ещё одна авария с пострадавшими случилась в Новосибирске вечером 8 сентября. На улице Кирова ребёнок попал под Toyota Corolla Spacio, когда переходил дорогу по переходу вместе со своей 18-летней сестрой. 

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