Фоторепортаж: в Новосибирске прошёл первый матч по американскому футболу

Игра получилась интересной и напряжённой





В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» прошёл первый в истории города товарищеский матч по американскому футболу.





На поле вышли команды «Iron Wings» («Железные крылья» — О.В.) и «Вороны». После напряжённой борьбы победу одержала «Iron Wings». Счёт — 38:2





«Вороны» стойко боролись за победу





«Команда выполнила тренерские установки на сто процентов, справилась со своей задачей. Было сложно, но мы справились», — прокомментировал итог игры корреспонденту НГС.НОВОСТИ тренер «Iron Wings» Владимир Ломакин.







В американский футбол играют мужчины от 18 до 35 лет





Всё внимание приковано к кожаному мячу





Посмотреть на американский футбол сегодня собралось несколько десятков новосибирцев. Их не смутила холодная погода и накрапывавший всю первую половину дня дождь.





Горожане оделись потеплее и пришли насладиться этим зрелищным видом спорта





Американский футбол — самый популярный вид спорта в США. Цель игры — набрать максимальное количество очков, занеся мяч в зачетную зону противника (тачдаун — touchdown) или забив его в ворота с поля (филд-гол — field goals).





Американский футбол довольно травматичный вид спорта, поэтому такие каски — это необходимость





За пределами Северной Америки американский футбол развит очень скромно. Несмотря на существование 64 национальных федераций, на довольно высоком уровне американский футбол развит лишь в 7-8 странах. Помимо США, это Канада, Мексика, Япония, Германия, Франция, Австрия и Швеция.







Среди болельщиков на матче были и дети





Команды перед началом игры





В России в американский футбол начали играть ещё в 1930-е годы. Сборная России сейчас выступает в группе «C» чемпионата Европы.







В Новосибирске американский футбол только начинает развиваться





Фанаты горячо поддерживали своих любимцев





Кроме американского футбола в Новосибирске развиваются и другие необычные виды спорта. Например, кёрлинг, алтимат фрисби, бейсбол, дартс и другие. Прочитать о том, где ведутся тренировки, можно в статье на нашем сайте.