Фоторепортаж: в Новосибирске прошёл первый матч по американскому футболу
В Новосибирске на стадионе «Чкаловец» прошёл первый в истории города товарищеский матч по американскому футболу.
На поле вышли команды «Iron Wings» («Железные крылья» — О.В.) и «Вороны». После напряжённой борьбы победу одержала «Iron Wings». Счёт — 38:2
«Команда выполнила тренерские установки на сто процентов, справилась со своей задачей. Было сложно, но мы справились», — прокомментировал итог игры корреспонденту НГС.НОВОСТИ тренер «Iron Wings» Владимир Ломакин.
Посмотреть на американский футбол сегодня собралось несколько десятков новосибирцев. Их не смутила холодная погода и накрапывавший всю первую половину дня дождь.
Американский футбол — самый популярный вид спорта в США. Цель игры — набрать максимальное количество очков, занеся мяч в зачетную зону противника (тачдаун — touchdown) или забив его в ворота с поля (филд-гол — field goals).
За пределами Северной Америки американский футбол развит очень скромно. Несмотря на существование 64 национальных федераций, на довольно высоком уровне американский футбол развит лишь в 7-8 странах. Помимо США, это Канада, Мексика, Япония, Германия, Франция, Австрия и Швеция.
В России в американский футбол начали играть ещё в 1930-е годы. Сборная России сейчас выступает в группе «C» чемпионата Европы.
Кроме американского футбола в Новосибирске развиваются и другие необычные виды спорта. Например, кёрлинг, алтимат фрисби, бейсбол, дартс и другие. Прочитать о том, где ведутся тренировки, можно в статье на нашем сайте.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова