Новосибирцы собрали для животных зоопарка больше двух тонн овощей

Кай с Гердой — большие любители бахчевых 
Кай с Гердой — большие любители бахчевых 

Новосибирцы за десять дней принесли в зоопарк 2,5 тонны овощей, выращенных своими руками, — они пойдут на корм животным.


Акция «Добрый урожай» стартовала в первый день осени и продлится до конца месяца.


«Наши друзья уже успели накормить практически всех животных, в чьем рационе есть растительная пища. Дачники и жители сел передали в зоопарк 2,5 тонны овощей. Ежедневно люди приносят фрукты и овощи, которые вырастили в своих садах и огородах», — рассказали сегодня, 10 сентября, сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р. Шило в аккаунте в Instagram.


Для животных можно приносить морковь, картофель, свеклу, капусту, желуди, зелень, кабачки, черноплодную рябину, яблоки, тыквы.  


«Белые медведи с удовольствием едят и тыквы, и кабачки», — поделились с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в зоопарке. 


В этом году Новосибирский зоопарк отметил 70-летний юбилей. Незадолго до торжества в зоопарке открыли памятник Ростиславу Шило — он появился на аллее около лебединого озера. 

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