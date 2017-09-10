Дачники встали в длинную пробку на Колыванском шоссе

Машины едут со скоростью не больше 7 км/ч

Новосибирцы встали в длинную пробку на въезде в город со стороны Кудряшовского шоссе — затор растянулся на 5 км.







На перекрёстке улиц Большая и Дивногорская произошло ДТП. «Столкнулись две иномарки, авария несерьёзная», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «Оксанит», которая находится неподалёку от места происшествия.





По данным Яндекс.Пробок на 15:15 затор начинается от остановки «с/х "Обской», тянется по всему Колыванскому шоссе мимо микрорайонов Новомарусино и Дивногорский и заканчивается у остановки «ул. Большая». Скорость потока — 7 км/ч.





Затор начинается ещё задолго до въезда в город





Новосибирцам нередко приходится сталкиваться с дорожными заторами даже в выходные дни. Вчера, 9 сентября, горожане попали в длинную пробку на Гусинобродском шоссе — ситуацию на дороге осложнили ремонтные работы на трассе.