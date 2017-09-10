Новосибирец заснял за городом северное сияние





Северное сияние можно было наблюдать около двух часов — с 22:05 до 23:37

Сотрудник НГУ Роман Белоусов заснял северное сияние в Новосибирской области.





Видео появилось на YouTube накануне, 9 сентября.





«Снимал 8 сентября в ста километрах к западу от Новосибирска по омской трассе, на камеру Canon 6D при использовании штатива», — рассказал Роман корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Роман поделился, что давно занимается съемкой небесных явлений, но такое красочное северное сияние в Новосибирской области увидел первый раз в жизни.





Северное сияние можно было увидеть только за городом





«Северное сияние стало видно на широте Новосибирска из-за трёх вспышек на Солнце. Первая была слабоватой, а две другие произошли в один день», — пояснил собеседник.





Солнце сейчас находится на этапе спада активности в своём 11-летнем цикле, поэтому серия мощных вспышек стала для учёных неожиданностью. Одну из вспышек — самую мощную за последние 12 лет — удалось заснять астрономам из Большого новосибирского планетария.