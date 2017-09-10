Новосибирец заснял за городом северное сияние


Северное сияние можно было наблюдать около двух часов — с 22:05 до 23:37
Северное сияние можно было наблюдать около двух часов — с 22:05 до 23:37

Сотрудник НГУ Роман Белоусов заснял северное сияние в Новосибирской области.


Видео появилось на YouTube накануне, 9 сентября. 


«Снимал 8 сентября в ста километрах к западу от Новосибирска по омской трассе, на камеру Canon 6D при использовании штатива», — рассказал Роман корреспонденту НГС.НОВОСТИ. 


Роман поделился, что давно занимается съемкой небесных явлений, но такое красочное северное сияние в Новосибирской области увидел первый раз в жизни. 


Северное сияние можно было увидеть только за городом 


«Северное сияние стало видно на широте Новосибирска из-за трёх вспышек на Солнце. Первая была слабоватой, а две другие произошли в один день», — пояснил собеседник. 


Солнце сейчас находится на этапе спада активности в своём 11-летнем цикле, поэтому серия мощных вспышек стала для учёных неожиданностью. Одну из вспышек — самую мощную за последние 12 лет — удалось заснять астрономам из Большого новосибирского планетария.

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