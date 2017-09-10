Легендарный японский автогонщик приехал в Новосибирск и прокатился по бездорожью





Хироши Масуока





10 сентября двукратный победитель «Дакара» японский автогонщик Хироши Масуока провел в Новосибирске тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport и поделился впечатлениями о российских дорогах.







Хироши Масуока (в центре) и его напарник Казуто Койде (слева)





«Я участвую в "Дакаре" уже 20 лет и уже четвертый год участвую в этом мероприятии "Легенды Дакара" в России», — рассказал перед началом мероприятия Хироши Масуока.





Он отметил, что в России, в том числе в Новосибирске, интересные трассы, которые позволяют испытать на прочность любой автомобиль. «Россия — страна большая, здесь очень много разных трасс. Можно попробовать совершенно разные дороги. Мы ездили и по песку, и по снегу. В каждом месте есть свои трассы, они оставляют свое впечатление интересное», — поделился автогонщик.







Тест-драйв проходит с 12 до 16 в аэропорту «Северный»





Тест-драйв внедорожника Mitsubishi Pajero Sport начался на площадке аэропорта «Северный». Хироши Масуока и его напарник водитель-испытатель Казуто Койде прокатили всех желающих по специально подготовленной площадке с препятствиями. В обычной жизни, признался Масуока, он ездит на Pajero Evolution и Lancer Evolution, а будущее, по его мнению, за машинами с электродвигателями.





Водитель-испытатель Казуто Койде





Тест-драйв уже стал популярной рубрикой НГС.НОВОСТИ, в которой принимают участие не только новинки автомобильного рынка, но и уже подержанные проверенные машины, как, например, 15-летний «Пежо» из фильма «Такси».





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