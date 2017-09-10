Новосибирца увезли в больницу с ножевым ранением после посиделок в баре

Новосибирец ударил посетителя бара ножом в грудь

Новосибирца увезли в больницу после похода в ресторан в Железнодорожном районе — мужчина поссорился с нетрезвым гостем заведения.





Конфликт произошёл в два часа ночи 9 сентября на улице Челюскинцев.





«32-летний нетрезвый житель Калининского района в ходе внезапно возникшей ссоры ударил одного из посетителей в грудь ножом», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Пострадавшим оказался 37-летний мужчина. Ему понадобилась помощь врачей, бригада «скорой» увезла новосибирца в больницу.





В пресс-службе полиции не смогли уточнить личности сторон конфликта, но пояснили, что за плечами у обидчика не было судимости. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).





По информации справочника 2ГИС, на улице Челюскинцев находится только одно заведение, которое работает до 2 часов ночи, — это бар-ресторан «Бочкари». В заведении корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что конфликт случился именно там.





Конфликты в заведениях Новосибирска случаются время от времени. Один из конфликтов, о которых рассказывали НГС.НОВОСТИ, разыгрался около кафе «Фаворит» на улице Мичурина.





Молодой новосибирец Алексей Богатырёв вместе с другом подъехал к кафе на своём Mercedes-Benz. Возле входа он увидел двух девушек, которые разговаривали с мужчинами. Богатырёв предложил девушкам прокатиться с ним, но они ответили отказом. Девушек начали защищать стоящие рядом мужчины. В итоге Богатырёв выстрелил в них из травматического пистолета.