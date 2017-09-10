ДТП на Мочищенском шоссе: водитель японского седана после аварии убежал в лес

Авария произошла поздно вечером 9 сентября рядом с коттеджным посёлком
Авария произошла поздно вечером 9 сентября рядом с коттеджным посёлком

На Мочищенском шоссе столкнулись Honda Accord и Toyota Camry Gracia — после удара машины раскидало на 60 метров друг от друга.


Авария случилась вчера, 9 сентября, в 22:30 в районе коттеджного посёлка «Серебряный лес» в Заельцовском бору. Honda Accord ехала со стороны Краснояровского шоссе, а Toyota Camry Gracia двигалась навстречу ей со стороны Дачного шоссе. На повороте дороги машины столкнулись. Удар был такой силы, что иномарки отлетели на 60 метров друг от друга. 


«В момент аварии в Honda находились четыре человека — мужчина, женщина и двое детей. Никто из них не пострадал. В Toyota Camry было два человека — после столкновения они закрыли двери машины и убежали в лес», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 


у Toyota Camry покорёжило левую сторону капота
у Toyota Camry покорёжило левую сторону капота


По словам аваркомов, в обеих машинах сработали подушки безопасности. На снимках видно, что у Toyota Camry покорёжило капот, а у Honda Accord сильно пострадала левая часть кузова. 


Водители не всегда дожидаются прибытия аваркома или сотрудника ГИБДД и сбегают с места ДТП. Подобная ситуация произошла 7 сентября в Дзержинском районе Новосибирска. Поздно вечером ВАЗ-2106 не поделил дорогу с Subaru Impreza. После столкновения водитель «Жигулей» покинул место аварии. Сейчас его ищут сотрудники госавтоинспекции.  

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